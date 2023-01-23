『DIESEL archive vintage grunge leather【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 23分に出品され03月30日 18時 23分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ヴィンテージ vintage

アーカイブ archive

y2k

ミニボストン

肩掛け A4収納可能



■ブランド名■

DIESEL

ディーゼル



■素材■

レザー



■商品の状態■（ランク）

Bランク



Sー未使用orほぼ新品同様の状態

SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態

Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態

AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態

Bー多少の傷や汚れのある状態

BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態

Cー大きな傷や汚れのある状態

Dージャンク品





■サイズ■

(cm)

W 40cm

H 22cm

D 20cm



素人採寸につき若干の誤差があると思いますのでご了承下さい。



■購入先■

大手リサイクル、リユース店、ブランドオークションで購入しております。



■梱包について■

簡易梱包 水濡れ防止を行い配送袋または段ボールでの配送となります。



■配送について■

基本的に匿名配送となります。

入金後1〜2日での配送となります。



■注意事項■

・商品の検品につきまして十分に行っておりますが見落とし等がある場合もございますのでご了承ください。

・配送時はコンパクト梱包となりますので予めご了承ください。



・お使いのモニター環境により色味が多少異なる場合がございます。



・中古品である為、御理解の上 ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

レディース

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