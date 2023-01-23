『【海外Ｌサイズ】NRL ＮＺ・ウォーリアーズ ヘリテージジャージ トゥイヴァサ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 50分に出品され03月30日 13時 50分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NRLに所属するＮＺウォーリアーズの2024ヘリテージジャージです。

ダイナスティ製の海外Ｌサイズです。



身幅：約54cm

着丈：約73cm



ナンバーマーキングされており、番号は４番で名前はトゥイヴァサと以前１５人制へとスイッチし、スーパーラグビーのブルーズに所属しオールブラックスデビューもしたROGER TUIVASA-SHECK選手のモデルとなります。



ヘリテージ＝遺産という意味で95年モデルが採用されています。

当時のサプライヤーはカンタベリーでした。



ラグビーリーグにおける4番はレフトセンター、ユニオンラグビーにおける１３番の位置付けになります。



デビュー当時は1番フルバックでプレーすることが多かったですが、ベテランとなり近年はディフェンスの要として４番が定位置になっています。

ポジョンとしては１番：フルバック、４番：レフトセンター、５番：レフトウイングのスリー＝クォーターのカバーが出来る選手として人気を博しています。



彼もまたＳＢＷことソニー・ビル・ウィリアムズと同じくシドニー・ルースターズからプロキャリアをスタートさせています。

そんなトゥイヴァサ選手も07年のデビューからNRLで200ゲーム達成のレコードを残しています。



コレクションアイテムとしても練習着、普段使いとしてもお使いいただけます。

是非ともいかがでしょうか。



※円安の影響で現時点では値引きは考えておりません。ご理解願います。



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#高見え 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ラグビー>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L