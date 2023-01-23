『【neco様専用】Summer Tweed Peplum Top【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 22時 57分に出品され03月17日 22時 57分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日オンラインサイトで購入しました。

black、Sサイズ、試着のみです。

サイズが合わなかったため出品します。

公式のハンガーもおつけします。

以下、商品説明です。



コーディネートのアクセントにぴったりなツイードペ

プラムトップス。

上品な艶と控えめな光沢感が特徴のサマーツイードを使用。

フロントのボックスタックが立体的なシルエットを作り、美しいラインを演出します。

後ろはゴム仕様で快適なフィット感を実現します。

肩ひもは取り外しと調節が可能なアジャスター付きなので、コーディネートに合わせた着こなしをお楽しみいただけます。

センターバックに施したコンシールファスナーで着脱可能。

洗練されたスタイルに欠かせないアイテムは、秋はシャツの上からレイヤードしたり、タートルネックの二ットと合わせるのもおすすめです。



素材：

表地：ポリエステル 97%/綿2%／レーヨン1%

裏地：ポリエステル 100%



S［着丈（フロント）：35/着丈（バック）：24/バスト

（立体）：79/バスト（最大）：88/ウエスト：63/ウエスト（最大）：72］（cm） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【neco様専用】Summer

Tweed

Peplum

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