『90s StarWars Tシャツ Episode1 Battle Droids【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 05時 55分に出品され03月26日 05時 55分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 《フォローするだけで1,000円以上お得》



詳しくは、プロフィール欄をご確認ください。



●サイズ



L表記



肩幅約51.5cm

身幅約54.5cm

着丈約72.5cm

袖丈約18.5cm



※計測方法により多少の誤差あり。



●ブランド



DELTA

STAR WARS



●状態



・使用感あり



●商品説明



レア！



1990年代のスターウォーズのTシャツ！



エピソード1！



バトル・ドロイド！



嬉しいDELTAボディ！



色はブラック！



両面プリントで、どちらもイケてます！



サイズも嬉しいL表記です！



お好きな方はぜひ！





下記より当店の洋服が一覧でご覧いただけます。



↓↓↓



#古着屋□□□□



○ブランド一覧

#古着屋□□□□_delta

#古着屋□□□□_starwars



○アイテム一覧

#古着屋□□□□_tshirt



○年代一覧

#古着屋□□□□_90s



○ジャンル一覧

#古着屋□□□□_vintage



○カラー一覧

#古着屋□□□□_black





些細なことでも気になることがございましたらお気軽にコメントください。



可能な限り迅速に対応させていただきます。



もちろん即購入も大歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: スターウォーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

StarWars

Tシャツ

Episode1

Battle

Droids