『✨極美品✨ ポロラルフローレン ニットセーター 星条旗 ネイビー Mサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 54分に出品され03月06日 17時 54分に終了予定です。即決価格は9,942円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

POLO RALPH LAUREN

ポロラルフローレン

星条旗 ニットセーター 厚手

USA 国旗 アウター ニット セーター

大人気 レディース メンズ ユニセックス

現行タグ





○サイズ

サイズM 肩幅:36cm

身幅:42cm

袖丈:64cm

着丈:58cm



※平置き実寸になります。

※あくまで素人採寸となりますので、多少の誤差はご了承ください。





○状態

使用感もほとんどなく、特に目立った傷や汚れ等のない全体的に綺麗な状態です♪





○カラー

紺色

ネイビー



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。





○素材

■本体 綿100%



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※即購入者が優先となります。



※あくまでもUSED品になりますので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。神経質な方は購入をお控え下さい。



※※他フリマにも同時出品中となりますので、予告なく出品削除させて頂く場合がございます。



《発送方法》

簡易包装にて1〜2日で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





ネック···クルーネック/Uネック



季節···オールシーズン



季節···秋冬



季節···春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ✨極美品✨

ポロラルフローレン

ニットセーター

星条旗



ネイビー



Mサイズ