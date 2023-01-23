『born x raised グレー パーカー 2XL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 47分に出品され03月08日 04時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

フロントには「BORN」のロゴ刺繍が施されており、バックには大きな「RAISED」ロゴと共に特徴的なデザインが特徴です。カジュアルなスタイルにぴったりです。



【サイズ】

2XLサイズで、ゆったりとしたフィット感を提供します。リラックスした着心地を求める方に最適です。



【素材】

素材の詳細は画像からは確認できませんが、一般的なパーカーの質感を持っています。



- 色: グレー

- サイズ: 2XL

- デザイン: フロントにロゴ刺繍

- デザイン: バックにロゴプリント



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ born

x

raised

グレー

パーカー

2XL