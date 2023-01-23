『Anker Soundcore Liberty 4【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 20時 59分に出品され03月05日 20時 59分に終了予定です。即決価格は7,605円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入して一度着用しましたが、耳に合わなかったため出品します。着用回数は1度のみです。



繊細でリッチなサウンド：Anker独自のドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載で細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。また、高音質コーデック・LDACに対応しています。

3Dオーディオによる360°の音響体験：独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理しライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供。頭の動きを検知・追従するヘッドトラッキング機能も搭載しています。

ウルトラノイズキャンセリング 2.0：Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、ノイズキャンセリングの強度を自動で調節します。また、風切り音の低減機能も搭載しています。

ヘルスモニタリング：心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。また、本製品はIPX4防水規格に対応しています。

パッケージ内容：イヤホン本体、充電ケース、イヤーチップ (4種)、USB-C&USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、技適マーク認証済み商品(周波数帯：2.40〜2.48GHz 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サウンドアンカー