『グッチ ホースビット 1955 スモール ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 06時 09分に出品され03月15日 06時 09分に終了予定です。即決価格は105,340円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高島屋正規店で購入し10回ほど使用しました。使用頻度が少なくなってしまったため出品いたします。

尚、現在もGucciの公式HPで販売されています。(定価495000円) 公式HPに動画イメージ等もありますので併せてご覧ください。



ショルダーストラップは2段階に調節可能で、斜めがけとしても使用できます。



明らかなダメージはありませんが、中古であることをご理解の上でご購入くださいませ。



高額品となりますので遠慮なくご質問ください。



収納袋と小冊子、またショルダーストラップのボタンカバーが入っている小さな巾着(未開封)もセットでお付けします。





○商品説明

アーカイブデザインを再解釈した〔グッチ ホースビット 1955〕バッグが最新コレクションに登場。60年以上前の誕生時と同じラインやフォルムを取り入れながら、オリジナルのディテールに現代的なスピリットを加え、ホースビットを際立たせています。ダブルリングとバーで構成されたこのモチーフはブランドのルーツを物語るもので、乗馬の世界から取り入れたグッチのシンボルの中でも最も代表的なエレメントのひとつとなっています。このショルダーバッグでは小さなフラップにホースビットをあしらい、ブラックのテクスチャードレザーと印象的に組み合わせました。ショルダーストラップは長さを調節できるため、ショルダーバッグとクロスボディバッグのツーウェイでお使いいただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グッチ

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ホースビット

1955 スモール

ショルダーバッグ