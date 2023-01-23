『【ファミリア】限定 カスタムショルダーバッグ リバティ柄ファミ 税込22000円【お歳暮】』はヤフオクでから05月10日 19時 23分に出品され05月10日 19時 23分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ファミリアの限定カスタムバックです。



こちらで新品をお譲り頂きましたが、

使う機会がなさそうなので出品致します。





デニム地にシルバーと内側はファミリアチェック（ブルー）の組み合わせです。

大人の方でも持ちやすい配色かと思います。



サイズ 約13.5cm x約22.5cm Xマチ8㎝



持ち手全長約130cm

品質

表

本体 綿100%

皮革部分 合成皮革

中材 ポリエステル100％

裏

本体 綿100％

肩ひも、パイピング部分 ポリエステル100%



（リバティ柄使用分のみ裏面ナイロンコーティング）



定価 税込22000円のお品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【ファミリア】限定 カスタムショルダーバッグ リバティ柄ファミ 税込22000円