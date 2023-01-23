『定価50万 amiri ライダース ドッキング ヘリンボーンコート 730O▲【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 11時 26分に出品され03月11日 11時 26分に終了予定です。即決価格は33,558円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 amiri アミリ HERRINGBONE COAT レザー ライダース ドッキング ヘリンボーン コート ジャケット M灰です。



シーズン：2017AW

定価：500000円程度

素材：Wool 100%、裏地テンセル 100%、袖裏シルク95%,ポリウレタン5%、革 牛革

品番：MOCOA-HER

生産国： アメリカ製

購入先：リンカン

サイズ：M. 着丈90、身幅52、肩幅40、袖丈64cm程度

(平置き直線での採寸です。計り方によって多少の誤差が生じる場合がございますので予めご了承ください。)



ダブルライダースベストをインナーにレイヤードしたようなデザインのコート。

上質なレザーを使用しており、使い込む程に風合いが増していきます。

襟裏はヴェルベット、袖裏はシルク素材を使用。

随所に最高級の素材を使用したAMIRIの名作コートです。

シルエットもとても綺麗です。



国内正規品です。

リステアタグ付き。

とても人気の高いアイテムですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。



状態はインナーのライダースのポケットのボタンが一つ欠品していますが（画像参照）、

特に目立つようなキズ、汚れ等なく、全体的に良好です。

当方の出品物は全て本物ですので偽物の場合は全額返金いたします。

トラブルを避けるため、 神経質な方や完璧な商品を求められる方はご購入をお控えください。



・トラブル防止の為、お手数ですが購入前にコメントを頂けるとありがたいです。



・当方の商品は全て正規品ですので、あんしん鑑定のご利用も可能です。

ご希望の方は発送方法とあんしん鑑定設定を変更いたしますのでご連絡ください。



サイズ...M

カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アミリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価50万

amiri

ライダース

ドッキング

ヘリンボーンコート

730O▲