『チューリッヒの 直営店で購入したバリーのリュックです。。【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 14時 54分に出品され04月09日 14時 54分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スイスを旅した時にチューリッヒの



バリーの直営店で買いました。



幾らだったのか いまも内緒です



おかげで私の希望の財布は



買ってもらえませんでした



可愛いリュックなので 最初は



子供用かと 思いましたが



大人用だそうです。バリーにしては



レザーでないのが珍しいと思います



サイズは横27センチ 高さ26センチ



底板の厚み7センチです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ チューリッヒの 直営店で購入したバリーのリュックです。。