『FURLA ショルダーバッグ ハンドバッグ 正規品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 02時 21分に出品され04月16日 02時 21分に終了予定です。即決価格は23,920円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FURLA

ショルダーバッグ



長さを調整可能ですので、ハンドバッグにもなります。

2024年夏に購入しました。

使用度がほぼなく、未使用にかなり近い美品です。

定価は正確には忘れましたが、約70,000円の鞄です。参考にご検討ください☆



FURLAの専門店にて購入しました。

中古ではなく、新品で購入しました。

購入時の紙袋もお付けします。



サイズ…横幅32cm、高さ23cm、底幅10cm



日傘など、折り畳み傘が入ります。

長いお財布も余裕で入ります。

ポーチや500mlのペットボトルも入ります。

可愛いフォルムの割には、意外としっかり入るので使いやすいかと思います。

表の留め具は磁石なのでストレスフリーで簡単にカチャっと留まります。

中身が丸見えにならないよう、返し部分が付いているので、見えないだけで無く、中身が飛び出さず便利かと思います。

そして、鞄自体が軽く肩紐が太めなので、体にフィットして疲れにくいです。

2回程度、短い時間で使用した感想となります。



汚れ、傷は見当たりません。



ぜひお求めお待ちしています⭐︎⭐︎



カラー···ホワイト



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FURLA

ショルダーバッグ ハンドバッグ 正規品