『【美品】UNDONE アンダーン 腕時計 きれいなジャイアン 自動巻【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 18時 51分に出品され04月18日 18時 51分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〜はじめにプロフィールをお読みください〜



【稼働品/ battery OK 】です。



【正規品/ genuine product 】です。



【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。



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商品の状態

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使用感の少ない美品です。

軽度の擦り傷はございますが、

風防に気になるような傷は見受けられず、

特に目立つような大きい傷やダメージはございません。



100本限定モデルでございます！

この機会に是非いかがでしょうか？



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商品の詳細

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カラー：ブラック×ホワイト

サイズ：約4.3cm (リューズ含まず)

ベルト：純正品

動作 ：確認済み(自動巻です。)

付属品：なし



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その他

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千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。



【正規品保証】いたします。



過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。





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#そが

#そがのアンダーン



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ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/ 316L / ドラえもん 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【美品】UNDONE

アンダーン

腕時計

きれいなジャイアン

自動巻