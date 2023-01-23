『【王道】UK vintage Lightning Type ライダースジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 03時 23分に出品され04月01日 03時 23分に終了予定です。即決価格は10,342円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品紹介



70-80s UK vintage Lightning Type

Black ロンジャン

ライダースジャケット レザージャケット



ゴールデンサイズ！



ライトニングタイプは王道中の王道



肉厚の本革、柔らかなシープスキン。

フロントジッパーは棒YKK



UKカルチャーを感じます。

完全に唯一無二の1着となります。





○サイズ

表記 不明



肩幅 47

身幅 50

袖丈 61

着丈 59



＊素人による平置き採寸(cm)ですので、多少の誤差はご了承下さい







○状態



レザーがモチモチしてます

ジッパーは全て稼働します

全体的に見れば状態良好です



・襟元にピンズ跡

・ところどころ擦れやダメージありますが、

着用に支障がある程の大きなダメージはありません

・フロントジッパー歯抜け(写真10枚目)

→稼働には全く問題なし

・スナップボタン一つなし(写真11枚目)





○お色



ブラック Black 黒

写真1目の色味に近いです





○その他



※※フォロワー様限定※※



◎お値下げ交渉などコメントお待ちしております。



多少の汚れ等があるかもしれませんが、ご了承の程

宜しくお願い致します。ヴィテージ品にご理解ある方のみご購入お願い致します。



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新品 未使用 S M L XL 黒 白 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【王道】UK

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Lightning

Type

ライダースジャケット