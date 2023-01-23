『THE SEED BY WILLY CHAVARRIA コート cootie【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 21分に出品され04月01日 08時 21分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入してワンシーズンの数回着用しました。

記憶では5回ほどです。

使用感もそれだけですのでかなり状態は良いかと思います。



中綿入りですのでかなり暖かいです。

インナーは薄手でも全く支障がないかと思います。



定価は66000です。



肩幅：約63cm

着丈：約106cm

身幅：約60cm

袖丈：約59cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウィリーチャバリア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

SEED

BY

WILLY

CHAVARRIA

コート

cootie