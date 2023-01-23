『stein OVERSIZED DRIVERS KNIT ZIP JACKET【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 04時 25分に出品され04月23日 04時 25分に終了予定です。即決価格は18,500円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★お値引きも検討致しますので、お気軽にコメントいただければと思います★



昨年直営店(carol)で購入した、シュタインのドライバーズニットです。

着用機会が少なかった為、出品致します。

着用は4～5回のみで、素人目線ですが目立った汚れ等は無く比較的綺麗な状態だと思いますが、着用に伴う毛玉は付いています。

着用後は都度ブラッシングを行っておりましたが、中古品になりますので、ご理解のある方のみご購入をお願い致します。



■品番：ST.696

■定価：57200円

■カラー：BLACK

■素材：ウール100%

■サイズ：M

肩幅 55cm

着丈 70cm

身幅 66cm

袖丈 60cm

■商品説明

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ブランドらしいゆったりとしたサイズ感のドライバーズニット



【デザイン】

・シンプルで使い勝手の良いデザインで重宝する定番ドライバーズニット

・フロントは、ダブルジップ仕様になっており、レイヤードしやすい1着

・3本取り16ゲージで度詰めに編まれた適度な肉感のニット素材で、幅広くコーディネートに取り入れやすいバランスに



【素材】

・夏は気温の低い北部の山地で過ごし、冬は南部の温暖な低地へ長距離移動することで引き締まった、丈夫なメリノ種の糸を使用

・柔らかく、ほどよい厚みのあるニット素材で、弾力性と嵩高性（クリンプ性）に特に優れた毛質が特徴



【シルエット・サイズ】

・ルーズにならない、ほどよくゆとりのあるサイズ感

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暗所で比較的綺麗に保存しておりますが、自宅保存になりますので、神経質な方はご遠慮ください。



宜しくお願い致します。



ssstein 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュタイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ stein

OVERSIZED

DRIVERS

KNIT

ZIP

JACKET