『URBAN RESEARCH ID × NANGA インナーダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 05時 40分に出品され04月07日 05時 40分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 URBAN RESEARCH ID × NANGA

アーバンリサーチ ID × ナンガ インナーダウン



■カラー

ブラック



■表記サイズ

M



■素人採寸ですが

・着丈：65cm

・身幅：50cm

・肩幅：41cm

・袖丈：60cm



■状態

目立つダメージや汚れは見当りません

まだまだお使いいただけるかと思います

中古品となりますのでご理解の上、ご検討ください



発送は圧縮、コンパクトの簡易包装です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ URBAN

RESEARCH

ID

×

NANGA

インナーダウン