『ファーライナー付きモッズコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 08時 21分に出品され04月01日 08時 21分に終了予定です。即決価格は55,200円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 贅沢なファー使いをした、ラグジュアリー感のあるモッズコートです。



■素材■

洗いをかけて風合いをだした起毛感のあるチノ素材を使用。チノ素材は軍服でも使われていた、緻密できめの細かい丈夫な素材です。今回、グレーは別注で染め上げた生地を使用しています。通常、チノ素材は元々ある生地を使用することが多いのですが、今年トレンドの薄いトーンのグレーを表現する為に別注カラーに染め上げた生地を使用しています。

パッチワークファーのキルトライナーは最大のポイント。レッキスファーを3色に染め上げ、パッチワーク調に仕上げています。

モッズコートというカジュアルなアイテムに、毛皮コートのラグジュアリー感が生まれます。



■シルエット■

ファーは贅沢に使いながら、ボリュームの出ないシルエットに仕上げた一枚。このファーの分量で、このシルエットは出来ないと工場の方に言われたくらい、ぎりぎり細身のシルエットをキープしています。ファーの分量を調節しながら縫製する、とても手間のかかる作業の末に完成した一枚です！



ファーの感じとモッズコートが気に入って購入しましたが機会がないので、出品しました

気に入って着ていただける方にお譲りできればと思っています



新品未使用ですが自宅保管のため神経質な方はご遠慮下さい



サイズ...36

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ファーライナー付きモッズコート