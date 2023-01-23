『USA製Tejas ウールxレザースタジャン アワードジャケット バーシティ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 48分に出品され03月21日 02時 48分に終了予定です。即決価格は12,850円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 管理No.W937



たくさんの商品の中から閲覧いただき誠にありがとうございます。

即購入大歓迎です。



⭐️フォロー割引あり！

詳しくはプロフィールで♪♪



他のアウター→#アウター☆くまいち



⭐️基本的にはホームクリーニングしております。



♪US古着、インポート古着を中心に出品しています♪

(生産国はUSAとは限りません)



他にも出品中です→#古着☆くまいち

------------------------------------



USA製Tejas Manufacturing

ウールxレザースタジャン アワードジャケット バーシティ



⭐️サイズ ※平置きで計測(多少の誤差はご了承ください)

2XLサイズ ・着丈 66cm /身幅 67cm/ 裄丈 80cm



⭐️カラー:画像参照

(画像の色は変わっている場合があります)



︎⭐️素材 ：表地 ウール80% リサイクル繊維20%

裏地 ナイロン100%

袖レザー



⭐️状態

レザー部分にスレ、ウール部分に多少の毛玉等ありますが

比較的状態良好です。

ワッペン部分に糸飛びがあります。



一般的なレベルの古着は目立ったキズや汚れなし



多少の使用感がある場合はやや傷や汚れありになります。



※古着ですので色褪せ、汚れ、毛玉、穴、プリントや刺繍の劣化がある場合があります。見落としがある場合がございますので、予めご了承お願いいたします。



＊状態説明は個人独自の基準になります。

到着後に説明と違うなど無いよう気になる所は御質問をお願いします。

------------------------------------

⭐️発送はらくらく便送料無料です。即購入OKです 。



⭐️御購入後、48時間以内の発送を心掛けています。

(1212032)

カラー···ベージュ



素材···ウール



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ USA製Tejas

ウールxレザースタジャン

アワードジャケット

バーシティ