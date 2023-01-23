『【美品】04 アーカイブ NEIGHBORHOOD スカジャン 刺繍 ゴローズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 15時 14分に出品され03月27日 15時 14分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ️ ▪ブランド: NEIGHBORHOOD



▪️サイズ

表記:L

肩幅:47cm

身幅:61cm

袖丈:64cm

着丈:68cm



※採寸は手作業による計測となりますので、

若干の誤差がある場合がございます。



▪️状態:目立ったダメージのない綺麗なお品物です。



▪️一言コメント



goro’sデザイナー『高橋吾郎』氏が着用されていた当時もののジャケットでございます。

コンディション非常に良くこの状態ではなかなか入手困難かと思います。

探していた方是非この機会にいかがでしょうか？



24/05 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】04

アーカイブ

NEIGHBORHOOD

スカジャン

刺繍

ゴローズ