『ユリナリーS/O オルファクトリー 4kg ロイヤルカナン 猫用療法食 1袋【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 22時 01分に出品され03月06日 22時 01分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロイヤルカナン 食事療法食 猫用 ユリナリーS/O オルファクトリー ドライ 4kg



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新品未開封

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2024年6月購入

期限：2025/9

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#キャットフード

#療法食

ペットフードの種類...栄養補助食品

ペットの種類...猫

ペットフードの形状...ドライタイプ

総重量...4kg

ペットの種類...猫 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>猫用品>>>キャットフード 商品の状態: 新品、未使用