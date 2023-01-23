『LOUIS VUITTON LVトレイナー・ライン スニーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 00時 28分に出品され04月27日 00時 28分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン メンズ

LVトレイナー・ライン スニーカー 20ss



型番 : 1A5YQX

製番 : GO0220

種類 : スニーカー(ローカット)

カラー: クリア

材質 : ラバー×化学繊維

サイズ ８



サイズ表記について サイズは8です。

LOUIS VUITTONのサイズ表では

日本サイズ26.5 足のサイズ26.9と記載があります。LOUIS VUITTONのスニーカーは大きく作られているかと思います。

実際に普段履いているスニーカーのサイズが27.5センチなので参考にしてください。



ルイヴィトン名古屋ミッドランド店で購入し、

数回使用して自宅保管してました。

国内在庫がかなり少なく、北九州の店舗から取り寄せしたので貴重だと思います。



新品の変え紐付きです。

箱無しでいいのであればお値引きできます。

気になるところがあればお写真追加しますので、コメントください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ LOUIS

VUITTON



LVトレイナー・ライン

スニーカー