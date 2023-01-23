『adidas STAN SMITH ホワイト 27.0cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 50分に出品され03月20日 16時 50分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メインカラー···ホワイト

モデル名···STANSMITH

STANSMITH モデル名···スタンダードモデル



5.6年前にABCマートで購入したものです。

モデルに詳しくありませんが恐らくスタンダードなものと思います。



購入後1度も履いていない新品ですが、

長期保管のためご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。



箱は捨ててしまったので違う靴の箱に入れて、その上からラップで巻いて発送します。

らくらくメルカリ便80サイズの予定です。



ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ adidas

STAN

SMITH

ホワイト 27.0cm