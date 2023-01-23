『adidas STAN SMITH ホワイト 27.0cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 50分に出品され03月20日 16時 50分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|アディダス
ダブルアールエル スエードチェルシーブーツ
¥ 25300
off-white（オフホワイト） スニーカー サイズ４０
¥ 9204
Nike Air Jordan 1 黒/黄 ハイカット
¥ 9750
新品 NIKE AIR FORCE 1 ナイキ エア フォース ワン WB
¥ 12480
新品箱有27.5ティンバーランド6インチプレミアムブーツ ダークブラウン 茶色
¥ 11700
Enzo Bonafe エンツォボナフェ BEAMS別注 プレーントウ
¥ 24740
希少Reebokリーボックポンプフューリーエンジェル
¥ 8580
AIR FORCE 1 ナイキ エアフォース 1 カラー オブ ザ マンス
¥ 3900000
NIKE SB DUNK LOW ドジャース ナイキ SB ダンク
¥ 24480
WHEELROBE ウィールローブ 15060
¥ 13962
NIKE ナイキ AIR MAX 720 エアマックス ホワイト 28
¥ 5499999
ステューシー × コンバース チャック 70 サーフマン プルメリア
¥ 12050
ルイヴィトンスニーカー モノグラム ランアウェイライン マルチカラー 26cm
¥ 31200
⭐️未使用級⭐️ スコッチグレイン ビジネスシューズ ウィングチップ ブラック
¥ 11440
ジャランスリワヤ ローファー UK5
¥ 8580
オニツカタイガー ストリートファイターコラボ スニーカー 26.5
¥ 10350
air jordan 1 travis scott black phantom
¥ 32500
【未使用】 Marbot FRENCH SERVICEMAN マルボー 38
¥ 10296
落札価格7644円
608 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！