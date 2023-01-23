『リーバイス Levis 71507xx デニムジャケット 38 2nd【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 54分に出品され03月20日 14時 54分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

リーバイス 507xx セカンド デニムジャケットです。

使用感ございます。袖口や襟にダメージがあります。襟はリペアされてます。

縦落ち感のあるカッコいい色落ちしてます。

中古品ですので神経質な方、完璧を求められる方のご購入はお控えください。





肩幅...46cm

身幅...52cm

袖丈...60cm

着丈...55cm



デニムカラー...ライトブルー



＃リーバイス

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＃デニムジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: リーバイスビンテージクロージング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リーバイス Levis

71507xx デニムジャケット 38

2nd