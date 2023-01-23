『ヌキテパ薄紫と白の花柄 ノースリーブ ロングワンピース【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 20時 45分に出品され04月26日 20時 45分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このロングワンピースは、薄紫と白の花柄が特徴で、エレガントな印象を与えます。ノースリーブとVネックのデザインが、涼しさと女性らしさを引き立てます。



【素材】

刺繍入りの布地が使用されており、質感が豊かで高級感があります。軽やかな素材は、夏の季節にぴったりです。



【スタイル】

腰にはタッセルの紐が付いており、動きのあるデザインが魅力的です。カジュアルなシーンから特別な日まで幅広く活躍します。



- 色: 薄紫と白の花柄

- デザイン: ノースリーブ、Vネック

- 素材: 刺繍入りの布地

- スタイル: ロングワンピース

- 装飾: 腰にタッセル付の紐



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···パープル



柄···花柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヌキテパ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ヌキテパ薄紫と白の花柄

ノースリーブ

ロングワンピース