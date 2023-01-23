『美品 Gucci グッチ クラッチバッグ オールドグッチ シェリー GG柄【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 05時 26分に出品され03月31日 05時 26分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品の詳細】



グッチ シェリーライン



【サイズ】



縦16×横23xマチ7cm



持ち手



【仕様】



【付属品】



【製品番号】



【商品の状態】 目立った汚れキズなし







人それぞれ感じ方が違います。お写真にて詳細をご確認ください。

汚れやスレも少なくて綺麗です、

まだまだご愛用いただけるお品です。



Gucciバッグ、ぜひオススメです！



ご不明点などなんなりとコメント欄からご質問くださいね。



【全て真贋鑑定済】



★当店の商品は古物市場やブランドオークションで買い付けたものであり、

真贋鑑定済みですのでご安心ください。



★また、中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方は

ご遠慮ください。



★新品・展示品レベルのきれいな状態のお品物でも一旦は

どなたかの手に渡ったものであることをご理解の程お願いいたします。



★写真を拡大するなどしてしっかりご覧になったうえで

ご検討くださいませ。



★検品・清掃を行っておりますが見落とす場合もございます。

その際は何卒ご了承ください。



★少しでも疑問等ございましたらコメントより

ご連絡お待ちしております。



★必ずプロフィールごらんください。



★環境に配慮するため、簡易包装、リサイクル段ボールでいく場合があります。





他にもいろんなブランド品を出品しています。

お時間ございましたらぜひご覧くださいませ。

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柄/種類···GC柄系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 Gucci

グッチ クラッチバッグ オールドグッチ シェリー GG柄