『ダーリッチ Darich ショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 21分に出品され04月01日 08時 21分に終了予定です。即決価格は7,955円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ不可

ダーリッチ Darich

キルティングサークルバッグ

ピンク

高さ:17cm 横18.5cm マチ7cm



使用回数は1回です。使用機会がないためお譲り先を探しております。



カラー···ピンク



素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダーリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ダーリッチ

Darich

ショルダーバッグ