『2024新登場 Yadea R3 カーペットクリーナー18000Pa超強吸引力【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 59分に出品され03月30日 22時 59分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ヤディア
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ケルヒャー 掃除機 コードレススティッククリーナー VCS 3 サイクロン式
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iRobot Roomba 890◎ロボット掃除機 本体
¥ 11500
落札価格10062円
313 入札履歴
終了
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