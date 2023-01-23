『2024新登場 Yadea R3 カーペットクリーナー18000Pa超強吸引力【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 59分に出品され03月30日 22時 59分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✅新品未使用(検品&撮影の際開封しています)

✅即購入可

✅送料無料

✅1点限定の早い者勝ち







⭐️商品説明⭐



〈ブランド〉Yadea

〈特徴〉コンパクトなデザイン

〈電源〉電源コード式

〈電圧〉100 ボルト (AC)

〈付属コンポーネント〉多機能ブラシヘッド、大型ブラシヘッド、セルフクリーニングヘッド、ホース

〈商品の重量〉4.3 キログラム



【新登場！Yadea R3カーペットクリーナー】

Yadea R3 カーペットクリーナー新登場！汚れた箇所に水を吹きかけ汚れを浮かせ、汚れと水を一緒に吸引する！湿った液体の汚れだけでなく乾いた汚れや、洗剤を使用した後から水分ごと吸い取ることができる洗浄機！



【レベルアップ！18000Pa吸引力】

吸引力こそ、掃除機の命！従来の機種超え、とにかく洗浄力が強く、吸い込むことにこだわるタイプカーペットクリーナーが登場！驚きの18KPaの吸引力でソファーやマットレス奥まで染み込んでいた汚れも吸い取ることが可能。

※お勧めの洗浄アイテム：アルカリ電解水、重曹、クエン酸



※直接段ボールに伝票を貼ってお送りします。









592*14.10 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヤディア