『Aer Dualpack3 リュック・バックパック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 13時 02分に出品され03月19日 13時 02分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの特徴】

Aerは、シンプルで機能的なデザインが特徴のブランドです。特に、日常使いに最適なバックパックを提供しています。



【素材と耐久性】

このリュックは高品質なナイロン素材で作られており、耐久性に優れています。日常の使用に耐える設計です。



【収納力】

複数のポケットを備えており、整理整頓がしやすく、必要なものをすぐに取り出せる便利なデザインです。



- 色: 黒

- ブランド: Aer

- 素材: ナイロン

- ジッパー: ダブルジッパー

- ポケット数: 複数

- デザイン: シンプルで機能的



ご覧いただきありがとうございます。



しばらく使用していましたが、比較的スレや汚れは少ないです。

その辺をご理解頂ける方、ご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Aer

Dualpack3

リュック・バックパック