『ヒステリックミニ トートバッグ レディース ヒステリックグラマー ベア バッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 04時 06分に出品され03月04日 04時 06分に終了予定です。即決価格は7,706円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ヒステリックミニ バッグ ヒスミニ トートバッグ









サイズ：ヨコ約42cm× タテ27cm×マチ12cm



ショルダー：約49cm



保存袋はありません。





ポーチ 14x10















































未使用になりますが、自宅保管なので気になる方はご遠慮下さい





















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梱包、発送は丁寧迅速にさせて頂きますので、コメントはお気軽にどうぞ

















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ヒステリックミニ バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヒステリックミニ

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