『45R 45rpm 藍染 ネップ コットンテーラードジャケット ツイード 刺子2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 03時 34分に出品され03月21日 03時 34分に終了予定です。即決価格は13,572円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 45R 45rpm ネップ コットン テーラードジャケット ツイード 刺子 藍染 2になります。



素材感はどの表現が良いかわからなかった為、イメージが近いものを挙げております。



シルエット、雰囲気がとても良い45Rらしいジャケットです。



お探しの方はこの機会にいかがでしょうか？



素材···綿



サイズは素人採寸ですが、

肩幅···38cm

身幅···48cm

袖丈···57cm

着丈···64cmです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フォーティファイブアール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 45R

45rpm

藍染 ネップ コットンテーラードジャケット ツイード 刺子2