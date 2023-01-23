『ポーター プラン リュックサック 吉田カバン PORTER 日本製 ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 12時 42分に出品され03月10日 12時 42分に終了予定です。即決価格は10,255円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 妻が一年ほど使用しました。

細かい汚れと傷は少しありますが、全体的に良い状態です。



新品定価36300です。





【ブランドの信頼性】

PORTERは、東京に本拠を置く高品質なバッグブランドで、耐久性とデザイン性に優れています。



【機能的なデザイン】

このリュックは、2つのポケットを備え、調整可能なストラップが特徴です。日常使いに最適な収納力を提供します。



【スタイリッシュな外観】

ネイビーのナイロン素材は、シンプルでありながら洗練された印象を与え、様々なスタイルに合わせやすいです。



- ブランド: PORTER

- 色: ネイビー

- 素材: ナイロン

- ストラップタイプ: 調整可能

- ファスナータイプ: ダブルファスナー



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