『新品未使用タグ付 パーリーゲイツ ストレッチトリコット スカート 1【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 10時 21分に出品され04月01日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パーリーゲイツのストレッチトリコットハイテンションスカートです。



新品未使用タグ付きです。

ウエスト37センチくらい

着丈39センチくらい



お色はネイビーに白ロゴです。

裏地が薄手の防寒素材で暖かく着膨れしません。

バックのフリルとロゴがとても可愛いです。



シンプルなので何でも良く合います。



保管に伴うシワがあります。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: パーリーゲイツ