『パーリーゲイツ ラインフレンズ 鞄【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 16時 57分に出品され04月18日 16時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【新品未使用品】



LINE FRIENDS EDITION

総柄ロッカーバッグ (UNISEX)

パーリーゲイツ / PEARLY GATES



楽しいゴルフホリデイにピッタリな、総柄ロッカーバッグ。

グローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSの仲間達と一緒に新しい形で愛を伝えた、新しい春のための愛に溢れたアイテムです。



素材ポリエステル

サイズバリエーション

W600／400×H360×D220mm





定価:22,000円



#ジャックバニー

#JackBunny

#パーリーゲイツ

#PearlyGates

#ゴルフ

#鞄

#LINE

#ラインフレンズ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パーリーゲイツ