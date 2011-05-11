『1108♥アナスイ ショルダーバック ハンドバッグ 2WAY バタフライチャーム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 52分に出品され03月30日 20時 52分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【№1108】11.5-11.13





♦匿名の価格交渉の対応はしておりません









✳️お値下げ✳️

スタート￥11800〜





✨美品✨



■ブランド：ANNA SUI



■アイテム名：2WAYバック



■デザイン

ショルダーバック

ハンドバッグ



■購入：ANNA SUI



■レザー（合成皮革）



■付属品：無し



■カラー：ブラック





■仕様：ファスナー開閉

《内部ポケット》

・フリー×2

・ファスナー×1



《外部ポケット/前面》

・ファスナー×1

・スナップボタン×1





■サイズ(誤差はご容赦下さい)

《全体》

タテ：約20cm

ヨコ：約27cm

マチ：約16cm（最大値）



《底部》

タテ：約15cm

ヨコ：約25cm



ハンドル：約22cm

ショルダー：約134cm（最大値）









■使用は2回ほどで保管したままでしたので出品致しました。

断捨離中のため気に入った方のお手元に届きましたら嬉しいです(*˘︶˘*).。.:*♡











【価格交渉時のお願い】

■ご希望に添えない場合もございますが、希望金額を【コメント欄】へお願い致します。

■『いくらまでお値下げ可能ですか？』のご質問はお答えしかねます。







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■プロフィール欄

■一度は人の手に渡ったused品になります。ご購入者様が不快に感じないように、検品などは気をつけていますが、見落としなどがある可能性もございます。ご了承頂きましたうえでのご検討を宜しくお願い致します。

■設定の期日内（2〜3日）に発送致します。仕事の関係などで遅れる場合は必ずご連絡致します。











【配送予定サイズ：80】

#ANNASUI45

#アナスイ93A30

#2WAYバック

#ショルダーバック

#ハンドバッグ



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アナスイ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 1108♥アナスイ

ショルダーバック

ハンドバッグ

2WAY

バタフライチャーム