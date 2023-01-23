『ルイヴィトン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 17時 39分に出品され04月14日 17時 39分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使った中古品でも綺麗だと思います。

目立つ痛みがございませんが、

ベタつきなどがございません。

少し小傷などはございますが、

気にならない程度だと思います。

使用するのには問題はありません。

中古品ですが、ご理解の上、ご購入よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン カラー: ホワイト系

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン