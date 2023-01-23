『LOUIS VUITTON ルイヴィトン ポーチ モノグラム ヴィンテージ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 21時 44分に出品され03月11日 21時 44分に終了予定です。即決価格は9,607円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド名】LOUIS VUITTON（ルイヴィトン）

【カテゴリー】ポーチ

【サイズ】縦幅：約16cm、横幅：約28cm、マチ：約8cm

【カラー】ブラウン

【素 材】PVC

【付属品】なし

【型 番】M47522

【備 考】モノグラム、トゥルーストワレット 28、セカンドバッグ、クラッチバッグ、化粧ポーチ、コスメポーチ、ECLAIR（エクレール）社製ファスナー、ヴィンテージ、希少、レア

◉1970年代以前に製造されたためシリアル表記はございません。ヴィンテージ好きな方にもオススメです★



✅商品状態

詳細は写真にてご確認ください。

金具使用感、内側汚れ、タグ切れ(写真13枚目参照)がありますが、表面PVCは目立った汚れやダメージはなく比較的きれいな状態ですので、まだまだご愛用いただけるお品です。

中古品であるため、画像に反映されない細かな傷や汚れなどもある事に理解のある方にお願いいたします。

写真を拡大するなどしてしっかりご覧になったうえでご検討くださいませ。何かございましたら納得いくまでご質問ください。



✅鑑定済

当店の商品は【古物市場】及び【真贋鑑定を行うリサイクルショップ】等で買い付けたものであり、真贋鑑定済みですのでご安心ください。

また、中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮ください。新品・展示品レベルのきれいな状態のお品物でも一旦はどなたかの手に渡ったものであることをご理解の程お願いいたします。



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✴計測サイズの多少の誤差はご容赦ください。

✴ご利用端末により写真の色と実物の色が多少違う場合がございます。

✴コメント途中であっても先に購入された方を優先させて頂きます。ご了承下さいませ。

✅プロフの内容及び上記についてご理解のある方のみご購入をお願いいたします。



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No.2407-0025-89212-06 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

ルイヴィトン

ポーチ

モノグラム

ヴィンテージ