『【新品未使用】AMERI×ALPHA M65 COAT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 17時 05分に出品され03月16日 17時 05分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 AMERI×ALPHA M65 COAT



カラー ブラック

サイズ M

定価 35200円





タグ付きの新品未使用です。



以下hpより



AMERI×ALPHAのコラボレーションアイテム!!!

M65タイプのオーバーコート。



カジュアルながらレディライクに仕上げた拘りの一着。

ライナーやフード等は削ぎ落し、軽量でラフな着用感がポイントのデザインを採用しました。

現行のアイテムから着丈を少し長めに、ドロスト位置を敢えて腰位置に設定しています。

袖にはボタンが、裾にもドロストを施しているため、様々なシルエットの変化をお楽しみいただけます。

ウエストポケットにはALPHAのピスネーム、ファスナースライダーにはコラボのオリジナルテープ付き。

オリジナルテープは取り外し可能のため、付け位置等のアレンジも◎

ゆとりのあるサイズ設定で幅広い方にご着用いただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アメリ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】AMERI×ALPHA

M65

COAT