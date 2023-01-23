『PDS × キン肉マン リバーシブル スカジャン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 25分に出品され03月06日 11時 25分に終了予定です。即決価格は21,165円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品・未使用の、PKDS(パンクドランカーズ) の、キン肉マンリバーシブルスカジャン(アシュラバスター パロ・スペシャル)です。

新品・未使用のまま、長期保管しておりました。





《以下商品説明より》

【PKDS ×キン肉マンx arktz】スカジャン / REVIVAL

2008年に販売した、キン肉マンの大人気リバーシブルスカジャンをついにリバイバル！

サテン生地側：前身に「怒り」「冷血」の仮面。

背面は、アシュラマンがアイツに「阿修羅バスター」をかけている。

ベロア生地側：前身は「ベアクロー」。

背面は、ウォーズマンがアイツに「パロスペシャル」をかけている。

サテン生地とベロア生地を使用

全て刺繍となっております！





・発送の際は、小さく折り畳みますので、型崩れ・畳みじわがある場合がございます。

・長期保管による擦れや、色褪せ・小傷・折じわ等がある場合がございます。

・ご購入後の商品の保証、及び返品等は一切お断りいたします。

・らくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便にて発送予定です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: パンクドランカーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PDS

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