『ボンド・ナンバーナイン サットン プレイス オードパルファム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 19時 03分に出品され05月02日 19時 03分に終了予定です。即決価格は18,105円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆購入時期：2024年1月

◆容量：100ml

◆残量：9割以上

◆定価：70,740円

◆保管：一般家庭の冷暗所

◆コメント：

瓶の色が濃いので分かりづらいですが9割以上残っています(^^;)

香水が使えない職場になったので手放します。

◆発送

プチプチと紙袋等などで簡易に包装してお送りします。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし