『FREITAG F304 真っ黒 光沢 新品未使用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 42分に出品され03月13日 07時 42分に終了予定です。即決価格は30,600円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フライターグのラップトップバッグです。



ビジネス通勤用としての重宝



日常的にも使いやすいです。



16インチMacBook pro も入れます。 ノートとペンの挿し入れポケットもあります。



気になる方是非ご覧下さい。



カラー···ブラック



特徴···3way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フライターグ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ FREITAG

F304

真っ黒 光沢 新品未使用