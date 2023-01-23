『ニカ様専用 シャネル ココマドモアゼルロープリヴェ 100mL【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 00時 59分に出品され03月26日 00時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 総容量···100ml



ココマドモアゼル ロープリヴェ

(ヘア＆ボディミスト）



友人から譲り受けた品物ですが、使用しない為出品致します。



新品未使用です。



人気シリーズ···ココ マドモアゼル 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャネル