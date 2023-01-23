『MagicKeyboard US配列 Touch ID M1 iMac シルバー【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 06時 43分に出品され03月26日 06時 43分に終了予定です。即決価格は10,523円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple Magic Keyboard US



US配列です。



M1 iMac24インチに付属している Magic Keyboardです。

キーボード単体ではホワイトですが、iMacと同色のシルバーは貴重かと思います。



新品、未使用です。iMac付属のため箱はないです。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用