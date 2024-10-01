『エコバックス DEEBOT T20 OMNI【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 19時 07分に出品され04月09日 19時 07分に終了予定です。即決価格は18,471円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024/10月購入 新品未開封



※※外箱に輸送にともなう傷、スレ等があります。



※※伝票は外箱に直接貼らせていただきます、ご了承のうえご検討お願いいたします。



頼れるOMNI全自動

OMNI全自動ステーションを搭載することで、ゴミ収集、モップの洗浄・すすぎ・脱水・熱風乾燥まで全自動化を一台で実現する。お手入れ時間を減らし、自分なりの時間が増やす。一切手を汚すことなく楽々、床がいつもキレイに。



【パッケージ内容】

本体、ステーション、抗菌機能付きゴミパック×1、抗菌機能付きフィルター×1、モッププレート2個×1セット、モップパット2個×1セット、サイドブラシ×2、メインブラシ×1、メンテナンスツール×1、電源ケーブル×1、取扱説明書（日本語）



エコバックス DEEBOT T20 OMNI DLX23（ホワイト×シルバー）

ブランド：ECOVACS DEEBOT

ロボット掃除機タイプ：吸引掃除機タイプ 拭き掃除タイプ

重量(kg)：4.4 kg

ロボット掃除機機能：アプリ連携 自動充電 自動再開 スケジュール設定 部屋形状把握 段差乗り越え 落下防止センサー 衝突防止センサー バーチャルウォール

幅(mm)：362.0 mm

高さ(mm)：103.5 mm

色：ホワイト系 シルバー系 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用