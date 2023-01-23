『【Wrangler】80sヴィンテージシャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 55分に出品され03月24日 08時 55分に終了予定です。即決価格は11,687円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 鮮やかなターコイズカラーが特徴のWranglerヴィンテージシャツです。胸ポケットにはWranglerならではの「W」ステッチ入り。80〜90年代のアメリカ製で、シンプルながらもレトロな雰囲気が楽しめる一枚です。



デイリースタイルにもぴったりのアイテムです。ヴィンテージ好きの方におすすめ！



肩幅 49cm

身幅 59cm

着丈 80cm

袖丈 61cm



【注意事項】

商品には最新の注意を払っておりますが、こちらは古着扱いとなりますので、ご理解頂ける方のみご購入ください。

気になることがお気軽にお声がけください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【Wrangler】80sヴィンテージシャツ