『オーラリー BRUSHED SUPER KID MOHAIR KNIT POLO【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 20時 58分に出品され03月17日 20時 58分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ヶ月前に伊勢丹新宿で購入した、今季秋冬のオーラリーのモヘアニットポロです。



購入後、試着数回のみでほぼ新品同様です。

肌触りがよく軽いですが保温性も高い逸品です。



サイズ3

カラー インクブラック



ぜひご検討下さい。

定価46200円



ヤエカ YAECA

コモリ COMOLI

エンダースキーマ

スタジオニコルソン

ウル URU

アンユーズド UNUSED

ヨーク YOKE

オーラリー AURALEE

シュタイン stein

シオタ ciota

ヘリル herill

ウティ outil

ブラームス blurhms

ナイスネス niceness

マーティアンドサンズ maatee&sons

マーカ、マーカウェア marka markawear

アプレッセ apresse

ジョンスメドレー JOHN SMEDLEY 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ オーラリー BRUSHED

SUPER

KID

MOHAIR

KNIT

POLO