『SONY VideoHi8 HANDYCAM CCD-TRV96【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 11時 22分に出品され03月13日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY VideoHi8 HANDYCAM

CCD-TRV96

8ミリ VideoHi8仕様です。



通電確認済み。

本体に大きな傷汚れなくまだまだ

お使いいただけるかと思います！



状態や付属品はお写真にてご確認お願い致します。



中古品のため、ご理解頂ける方のみお願いします⭐︎ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし