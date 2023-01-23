『SONY VideoHi8 HANDYCAM CCD-TRV96【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 11時 22分に出品され03月13日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
079 Panasonic パナソニック HC-W580M-T
¥ 15000
動作確認済 Panasonic HC-V360MS ビデオカメラ
¥ 12000
SONY HDR-CX680 W ビデオムービー
¥ 19320
everioR JVC ビデオカメラ GZ-R400-W
¥ 8580
撮影・再生・ダビングOK SONY DCR-TRV107 付属品あり 液晶大画面
¥ 7566
❤操作がしやすく初心者でも楽々簡単に使いこなせる♪❤高性能❣ビデオカメラ
¥ 12987
miniDVのダビングに！ Canon ビデオカメラ DM-FV100
¥ 8814
【美品】Gexa(ジイエクサ)充電器型カメラ [GX-110] 防犯カメラ
¥ 15561
CANON J15×8B4VRS SX12
¥ 11700
動作品 ソニー DCR-TRV27 MiniDVビデオカメラ ダビングに最適 !
¥ 7722
ソニー ビデオカメラ HDR-CX390
¥ 8580
送料込み☆Panasonic【HC-V480MS ビデオカメラ 2018年製】
¥ 12585
Panasonic HDC-TM30 ビデオカメラ
¥ 9555
Panasonic HC-V360M フルHDビデオカメラ
¥ 10140
Zoom Q4n
¥ 9750
sony ソニー バッテリーチャージャー BC-QZ1
¥ 7020
④ sony Vマウントバッテリー
¥ 9040
パナソニック デジタルハイビジョンビデオカメラ
¥ 10140
落札価格7566円
482 入札履歴
終了
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