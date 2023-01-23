『ポールスミス ネイビー レザー トートバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 13時 18分に出品され04月19日 13時 18分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Paul Smith ポールスミストートバッグビジネスバッグ 肩掛け

A4収納可能 PC収納可能 大容量

レザー マルチストライプシルバー金具



色はネイビーです。



保存袋もあります。



縦30cm

横37～46cm

幅 13cm

本体上部からハンドル高さ 24cm

※素人採寸とはなります。



外側 マグネット式ポケット x2

内側 ファスナーポケット x1

オープンポケット x2



レザー



※中古品につき小さな傷や汚れがある場合がございます。予めご了承お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポールスミス ネイビー レザー

トートバッグ