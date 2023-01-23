『【希少】ビンテージシャネル CHANEL マトラッセ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 12時 09分に出品され03月23日 12時 09分に終了予定です。即決価格は139,620円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1990年代のヴィンテージシャネルです。



【管理番号】1718258



【ブランド】CHANEL/シャネル



【アイテム】ショルダーバッグ



【対象】レディース



【金具色】ゴールド



【モデル】マトラッセ



【生産国】フランス本国



【シリアル】1725454



【素材】ラムスキン



【サイズ】

W約20cm x H約20cm x D約10cm

ショルダー：約100cm



【付属品】

ギャランティカード



【状態】

A

ヴィンテージ品として非常に良好で、目立ったダメージはなく、小傷のみ。



カラー···レッド



シャネル/スキン/素材···ラムスキン



シャネル/持ち手···チェーンショルダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【希少】ビンテージシャネル CHANEL

マトラッセ