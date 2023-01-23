『FREAKS STORE フェイクレザーブルゾン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 21時 25分に出品され04月05日 21時 25分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タグ付き新品未使用品です♪



カラー：ブラック



サイズ：フリーサイズ

身幅73

肩幅68

着丈69.5

袖丈50

重量(g)1110



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何か気になる事がありましたらご気軽に質問して下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フリークスストア

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